В Орле Заводской район возглавил Юрий Головей

Главой Заводского района Орла назначен Юрий Головей, сообщили в горадминистрации. На этом посту он сменил Алексея Мельникова, который занимал его в статусе и. о. с февраля 2025 года. До этого господин Мельников значился на ресурсах мэрии как замглавы района.

Юрий Головей родился 26 февраля 1983 года в деревне Брыково Ливенского района Орловской области. В 2006 году окончил Орловскую региональную академию государственной службы (сегодня — Среднерусский университет управления, филиал РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим методистом отдела соцработы, замдиректора областного центра студенческой и учащейся молодежи «Компас». С 2010-го до 2014 года трудился в департаменте образования, молодежной политики и спорта региона. В разные годы занимал посты ведущего специалиста, главного специалиста отдела молодежных программ управления по делам молодежи и замначальника управления — начальника отдела по организации работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2014 году Юрий Головей трудился в Орловском областном центре молодежи «Полет» в должности замдиректора — начальника отдела программ в сфере государственной молодежной политики. С 2015-го работал в администрации губернатора и правительства Орловской области на разных должностях: от замначальника до начальника управления организационной работы и протокола.

Ульяна Ларионова