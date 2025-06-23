Полиция Краснодара проверят информацию о нападении на 12-летнюю школьницу

Полиция Краснодара начала проверку по факту нападения на несовершеннолетнюю, инцидент произошел утром 22 июня в районе улицы Селезнева. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, в правоохранительные органы обратилась жительница Краснодара с заявлением о попытке противоправных действий в отношении ее 12-летней дочери. По ее словам, возле школы к ребенку подошел неизвестный мужчина и предпринял попытку затащить девочку в припаркованный автомобиль.

После того как школьница закричала, нападавший ударил ее по голове и скрылся с места происшествия. Пострадавшая не получила серьезных травм.

В настоящее время ведется проверка, полиция устанавливает личность предполагаемого злоумышленника и его возможные мотивы. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков