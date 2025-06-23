Белгородские власти обсудили хищения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после задержания и ареста своего заместителя Рустэма Зайнуллина поручил проанализировать ход исполнения поручений по усилению контроля за расходованием бюджетных средств, которые он дал в начале мая. Предварительные результаты чиновники до конца недели обсудят на расширенной встрече с представителями прокуратуры, местных управлений МВД, Следственного комитета и ФСБ.

«Мне хотелось бы послушать отчеты. Вижу, что результативность есть, работа проводится. Но мне хотелось бы понимать подробности и детализацию планов по выполнению этой работы до конца года»,— сказал господин Гладков на заседании облправительства. Он отметил, что при сокращении возможностей бюджета есть потребность более рационального использования ресурсов. «Не хочется ничего сокращать, наоборот, хочется еще больше увеличивать качество нашей работы даже при ограниченных финансовых возможностях. Потому что сокращение налога на прибыль на 11 млрд руб. в текущем году — это серьезное испытание для нас, но уверен, что мы справимся с этой задачей»,— резюмировал губернатор.

На заседании облправительства Вячеслав Гладков не упомянул факт задержания замгубернатора и министра имущественных и земельных отношений области Рустэма Зайнуллина. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, на выходных чиновник был задержан сотрудниками МВД. Официально о его уголовном деле не сообщалось. По ходатайству следствия Свердловский райсуд Белгорода заключил господина Зайнуллина под стражу. В суде отказались раскрыть «Ъ» суть решения. «РИА Новости» пишет со ссылкой на суд, что замгубернатора отправили в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Сергей Толмачев, Воронеж