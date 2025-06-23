Новосибирский адвокат отказался от прекращения его дела по срокам давности

Адвокат Владимир Бузюргин, которого судят по обвинению в разглашении тайны следствия, отказался от предложения прекратить его дело в связи с истечением сроков давности, то есть по нереабилитирующим основаниям. Об этом «Ъ-Сибирь» сказал сам защитник, добавив, что деяние, описанное в обвинительном заключении, не является преступным, его устроит только оправдательный приговор. Очередное заседание назначено на 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процесс по этому делу начался в июле прошлого года. Владимир Бузюргин обвиняется по ст. 310 УК РФ (разглашение данных следствия, максимальное наказание — арест до трех месяцев). По версии СКР, с 15 августа 2022-го по 28 апреля 2023 года адвокат без согласия следователя отправил копию видеозаписи допроса своего клиента в телепрограмму «Мужское/женское», ее фрагмент был показан на «Первом канале». В материалах дела говорится, что господин Бузюргин хотел «популяризировать себя как квалифицированного адвоката и создать общественное мнение о своих высоких профессиональных навыках».

Защита заявляет об абсурдности обвинения, считая, что следственная тайна прекратила свое действие вместе с завершением расследования, а телепрограмма, о которой идет речь, вышла в эфир, когда дело уже вовсю рассматривалось в суде.

Илья Николаев