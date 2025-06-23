Прокуратура пресекла нарушения прав сотрудников Ртищевского МУП «Теплотехник»

Прокуратура Саратовской области провела проверку в связи с публикацией в сети информации по вопросу законности сокращения работников Ртищевского МУП «Теплотехник». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выяснилось, что 25 апреля текущего года руководство предприятия решило сократить девять работников с 30 июня. Там это объяснили оптимизацией штатной численности. Сотрудников уведомили о сокращении.

Ртищевский межрайонный прокурор встретился с работниками МУП «Теплотехник» и объявил предостережение его руководителю. Также удалось установить, что решение о сокращении не согласовывали с учредителем — администрацией района. Надзорное ведомство внесло представление начальнику предприятия. В итоге приказ о сокращении штата отменили.

Павел Фролов