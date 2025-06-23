ВОС просит нижегородские власти ввести региональную выплату на собак-проводников

Нижегородское отделение Всероссийского общества слепых (ВОС) готовит обращение в областное правительство с предложением ввести региональную выплату на содержание собак-проводников. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщила руководитель нижегородского отделения ВОС Ирина Сумарокова по итогам круглого стола, посвященного вопросам работы с собаками-проводниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По ее словам, сейчас нижегородцам с собаками-проводниками доступна только разовая федеральная выплата 37 тыс. руб. в год. При этом содержание собаки в среднем обходится более чем в 120 тыс. руб. в год без учета лечения. В случае проблем со здоровьем у животного расходы на ее содержание будут больше.

В ряде регионов уже действуют свои выплаты на содержание собак-проводников, рассказала директор автономной некоммерческой организации «Центр развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с инвалидностью «МИРА» (АНО «Мира», Москва) Юлия Пашкова. По ее словам, в Красноярском крае на таких собак выплачивают около 90 тыс. руб. В некоторых регионах действуют выплаты меньшего размера.

«В Нижегородской области сейчас работают 16 собак-проводников. Думаю, что даже поддержка в 40 тыс. руб. на их содержание была бы очень существенной»,— отметила Ирина Сумарокова.

Участники круглого стола отметили, что региональные выплаты могут осуществляться на основании чеков, которые подтвердят расходы на содержание собак-проводников. Кроме того, в качестве поддержки можно выдавать людям, которые пользуются собакой-проводником, специальные электронные сертификаты, с помощью которых они будут приобретать необходимые животным корма и услуги в аккредитованных компаниях.

В нижегородском министерстве соцполитики не возражают против введения региональных выплат на собак-проводников, но отметили, что окончательное слово в решении вопроса за региональным минфином.

Андрей Репин