Семь лесных пожаров зарегистрировали в Удмуртии с начала года

Семь лесных пожаров на площади 2,11 га зарегистрировали в Удмуртии с начала года — это самый низкий показатель в ПФО, рассказала и.о. министра природных ресурсов Роза Аснанова на аппаратном совещании главы Удмуртии Александра Бречалова 23 июня. Годом ранее произошло шесть возгораний на общей площади почти 8 га. Глава региона отметил, что в большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров стал человеческий фактор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Для выявления очагов пожара организовано патрулирование по 134 маршрутам. С начала года системы мониторинга выявили две пожароопасные ситуации, которые удалось устранить. «У нас 21 камера постоянного мониторинга, работают беспилотники и это дает свои результаты»,— сообщил Александр Бречалов.

С 7 мая в регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает полный запрет на разведение огня в лесах. Госпожа Аснанова подчеркнула, что в случае ухудшения лесопожарной обстановки будут введены ограничения на пребывание граждан в лесах. На данный момент для безопасного отдыха подготовили 449 мест, установили 1062 аншлага на противопожарную тематику, создали и обновили 865 минерализованных полос.