Правительство сочло излишним запрет на принудительное участие в агитации

Законодательного признания «принудительной» предвыборной агитации работой под угрозой наказания не требуется. К такому выводу пришла комиссия правительства по законопроектной деятельности на своем заседании сегодня, 23 июня, рассмотрев инициативу председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова (ЛДПР). Депутат предложил уточнить содержащееся в законодательстве понятие принудительного труда, определив одним из его видов «принудительное участие работников в предвыборной агитации».

Принудительный труд уже запрещен ч. 2 ст. 37 Конституции, а в ст. 4 Трудового кодекса перечислены признаки такого труда, отмечается в проекте заключения комиссии. Общий запрет принудительного труда «распространяется и на ситуацию, когда работодатель привлекает работника к агитационным мероприятиям против его воли». В правительстве также напомнили, что при нарушении трудовых прав работник вправе обратиться в трудовую инспекцию своего региона, прокуратуру или суд.

Кроме того, материалы к законопроекту, по мнению правкомиссии, «не содержат достаточных обоснований введения предлагаемой нормы, анализа правоприменительной практики и сведений, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования». В связи с этим в правительстве сочли предлагаемое регулирование «избыточным».

Божена Иванова