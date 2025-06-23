FT: в Германии и Италии призывают репатриировать золотые запасы из США

В Германии и Италии все активнее звучат призывы репатриировать золотые резервы, хранящиеся в США, пишет Financial Times (FT). Так некоторые местные политики реагируют на нападки Дональда Трампа на Федеральную резервную систему (ФРС) США и геополитическую нестабильность, вызванную его действиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

По данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия обладают вторым и третьим по величине национальными запасами золота в мире после США. Их запасы составляют 3,3 тыс. тонн и 2,5 тыс. тонн соответственно. Каждая из них хранит более трети своих слитков в США. По подсчетам FT, рыночная стоимость золота этих двух стран, хранящегося в США, составляет более $245 млрд.

Ранее в этом месяце президент США заявил, что ему, возможно, придется «что-то предпринять», если центральный банк США не снизит стоимость заимствований. Фабио Де Маси, бывший депутат Европарламента от партии Die Linke, заявил FT, что для перевозки золота в Германию есть «веские аргументы», учитывая «неспокойные времена».

Той же точки зрения придерживается и Петер Гаувайлер, бывший депутат от Христианско-социального союза. «Нам нужно определиться, стало ли хранение золота за границей более безопасным и стабильным за последнее десятилетие, или нет»,— заявил господин Гаувайлер, добавив, что «ответ на этот вопрос очевиден». С аналогичным призывом выступила и Ассоциация налогоплательщиков Европы, направившая письма в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии, которые пока никак не комментируют эти сообщения.

Кирилл Сарханянц