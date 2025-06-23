Суд обязал клинику «Мать и дитя» выплатить уфимке 1 млн рублей за вред здоровью

Октябрьский райсуд Уфы обязал ООО «МД Проект 2010» выплатить уфимке 1 млн руб. компенсации морального вреда за причинение вреда здоровью истице, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, уфимка в результате процедуры ЭКО, проведенной в госпитале «Мать и дитя», забеременела двойней. В апреле 2021 года она, находясь в Сургуте, поступила в местный медицинский центр с болями в животе. Уфимке диагностировали разрыв матки, провели экстренное кесарево сечение. Оба ребенка погибли. После операции, как указала пострадавшая в иске, она утратила способность к деторождению. Компенсацию морального вреда она оценила в 5 млн руб.

Суд установил, что уфимские врачи не должны были переносить в тело потерпевшей двух эмбрионов, так как ранее она перенесла операцию на матке. В этом случае, указано в решении суда, по медицинским показателям возможна пересадка исключительно одного эмбриона.

ООО «МД Проект 2010» зарегистрировано в октябре 2010 года в Уфе. Учредителем является ООО «Хавен» (операционная компания группы MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя»). За 2024 год прибыль компании составила 541 млн руб., выручка — 1,6 млрд руб.

Венера Хисамова