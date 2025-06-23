В Ипатово модернизируют очистные сооружения за 542 млн рублей

В городе Ипатово Ставропольского края ведется масштабная реконструкция очистных сооружений водоснабжения. На реализацию проекта направлено 542,1 млн руб., в том числе более 191 млн руб. из краевого бюджета, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

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Модернизация позволит увеличить мощность сооружений на четверть и обеспечить качественное водоснабжение для более 40 тыс. жителей из 22 населенных пунктов трех округов края — Ипатовского, Апанасенковского и Туркменского.

После завершения работ производительность очистных сооружений возрастет с 18 до 24,1 тыс. куб. м воды в сутки.

Николай Аксенов