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Оренбуржье получило 71 млн рублей на развитие туризма

Оренбургской области выделили 71 млн руб. по результатам конкурса на получение субсидий для поддержки общественных инициатив и проектов, предусматривающих развитие туристской инфраструктуры. Конкурс проводило Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что полученные средства направят на «реализацию инфраструктурных и событийных инициатив, а также на проекты по привлечению туристов, развитию инфраструктуры и формированию позитивного имиджа Оренбуржья как современного и гостеприимного региона».

Поддержку получили событийные проекты: всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Врата Великой Степи», фестиваль воздухоплавания «Соленый ветер», гастрофестиваль кухонь народов Оренбуржья, молодежный фестиваль «Открой Оренбуржье», музыкальный фестиваль «Музыка в Степи».

Поддержку также получили несколько инфраструктурных проектов: благоустройство пляжной зоны озера Забой в Новотроицке, создание современной сувенирной лавки в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее, открытие Туристского-информационного центра в селе Черный Отрог.

Руфия Кутляева

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