В Краснодаре восстанавливают исторический Дом трудолюбия

В Краснодаре продолжается реставрация «Дома трудолюбия» — объекта культурного наследия на ул. Мира. Работы ведутся по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание, построенное в 1902 году по проекту архитектора Николая Маламы, после завершения восстановительных работ станет филиалом регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

С инспекцией объект посетили руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Георгий Давыденко и представители компании-подрядчика.

«Сохранение и восстановление объектов культурного наследия – не просто техническая задача, это наша общая история, которую мы обязаны передать будущим поколениям. Мы в постоянном режиме контролируем темпы выполнения работ, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременную сдачу объекта»,— отметил Игорь Федосов.

Сейчас специалисты укрепляют внутренние конструкции, монтируют инженерные системы и восстанавливают фасад здания.

«Дом трудолюбия» изначально создавался для помощи людям в сложной жизненной ситуации. Двухэтажное кирпичное строение было одной из многих благотворительных организаций дореволюционного Екатеринодара. В здании располагались ночлежка, недорогая столовая и чайная, комната под домовую церковь. Во время Первой мировой войны помещения переоборудовали под лазарет, а после Октябрьской революции — под дом инвалидов, жертв гражданской войны.

Анна Гречко