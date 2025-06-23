Алкогольная группа «Кристалл» выплатит за 2024 год более 46 млн руб. дивидендов

Акционеры алкогольной группы «Кристалл» (АГК) одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,05 руб. на акцию. Общая сумма выплат превысит 46 млн руб., сказано в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Решение приняли на годовом общем собрании акционеров АГК, прошедшем 20 июня. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 2 июля.

Чистая прибыль АГК за 2024 год составила 89,935 млн руб. На выплату дивидендов направят 51,2% прибыли, оставшуюся часть акционеры решили не распределять.

«Решение поможет поддержать тех инвесторов, которые стали акционерами ПАО в результате IPO или уже после первичного размещения. При этом собственные дивиденды я решил оставить в компании и направить их на дальнейшее развитие бизнеса»,— уточнил председатель совета директоров, конечный бенефициар КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин.

АГК — бенефициар ООО «Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл"» (КЛВЗ «Кристалл»). Он входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Осуществляет поставки в 61 регион РФ, а также на экспорт, в том числе в Казахстан, Азербайджан и Китай.