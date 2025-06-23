Песков: РФ ведет работу по урегулированию на Украине на экспертном уровне

Россия продолжает работу по урегулированию на Украине на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такой формат контактов признан целесообразным, отметил представитель Кремля.

«Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров. Продолжается обмен пленными и телами»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По итогам первого раунда переговоров России и Украины, который состоялся 16 мая, стороны договорились о крупнейшем на тот момент обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также делегации условились подготовить меморандумы с условиями прекращения огня. Документами они обменялись на второй встрече в Стамбуле 2 июня. По ее итогам была достигнута договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабном обмене пленными.

О перспективах следующих переговоров — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».

Лусине Баласян