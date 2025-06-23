В Ярославской области дети пострадали в ДТП с мототехникой

В Ярославской области за выходные произошло три ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Все инциденты зафиксированы 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе водитель мопеда с пассажиркой, девочкой 2015 года рождения, попал в аварию. Во время движения нога девочки застряла в заднем колесе. В рузультате ДТП пострадавшую госпитализировали.

В Угличе на улице Кирова мальчик 2008 года рождения не справился с управлением мотоциклом и упал. Ему назначено амбулаторное лечение. В Угличском районе мальчик 2015 года рождения, управлявший квадроциклом, также не справился с управлением и опрокинулся. В результате госпитализированы мальчик и его пассажирка, девочка 2007 года рождения.

Полиция проводит проверки по всем случаям и призывает родителей не допускать несовершеннолетних к управлению транспортом. Ведомство напоминает, что передвижение на питбайках и квадроциклах по дорогам общего пользования запрещено, и несоблюдение этих правил может привести к трагическим последствиям.

Антон Голицын