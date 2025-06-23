Суд оштрафовал владельца «Википедии» на 3 млн рублей за пропаганду педофилии

Таганский суд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation Inc., владеющий «Википедией», на 3 млн руб. по протоколу о пропаганде педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Протокол поступил в суд 2 июня. Что стало поводом для его составления — неизвестно.

Ранее Wikimedia Foundation Inc. штрафовали за отказ удалять информацию о событиях в Буче, публикации данных о местах дислокации российских воинских частей, информацию о боях за Ахтырку Сумской области и др. Суммарно российские суды оштрафовали фонд по восьми протоколам. В мае 2025 года «РИА Новости» со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщало, что «Википедия» не удалила по требованию ведомства 232 противоправных материала.

Полина Мотызлевская