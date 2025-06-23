В Челябинской области ожидается похолодание до +1 градуса

В ночь на 24 июня в горах и низинах в Челябинской области температура воздуха опустится до +1 градуса. Однако уже днем потеплеет до +23 градуса, ветер сменится на южный, на два дня дожди прекратятся, сообщили в Челябинском гидрометцентре.

В минувшие выходные циклоны принесли в Челябинскую область обильные осадки. Наибольшее количество дождей зафиксировано в Верхнем Уфалее и Нязепетровске, где выпало 68–83% месячной нормы осадков. Сейчас циклон уходит на восток, а вслед за ним на Южный Урал поступает холодный воздух.

Со второй половины недели в регион вернется тепло – температура будет соответствовать климатической норме июня. 26 июня дневная температура достигнет +26°C, однако местами вместе с потеплением ожидаются ливни и грозы.

Татьяна Андреева