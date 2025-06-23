Больше 150 детей вывезли из лагеря «Парус» из-за пожара в Забайкалье

Из лагеря «Парус» в Забайкальском крае вывезли 211 человек, в том числе 158 детей, из-за пожара у села Атамановка, сообщил «РИА Новости» директор центра «Искра» Вячеслав Пальшин. По его словам, огонь не угрожал лагерю, решение об эвакуации приняли в качестве превентивной меры.

Атамановка — поселок городского типа в 18 км от Читы, в нем живут больше 10 тыс. человек. Лесной пожар в районе поселка разгорелся 20 июня. В тот же день МЧС привлекли к тушению огня два самолета, местные власти призвали на помощь добровольцев из числа местных жителей. За три дня площадь пожара выросла в три раза — со 100 га до 300. СМИ писали, что жители поселка начинают покидать дома самостоятельно. Утром 23 июня портал «Чита.ру» сообщил, что огонь вплотную приблизился к местной АЗС.

Лагерь «Парус» расположен в 10 км от Атамановки. 23 июня руководитель краевого департамента по делам молодежи Ольга Перова сообщила «Чите.ру», что из лагеря по рекомендации МЧС увезли 30 детей вместе с вожатыми. Их разместили в общежитиях министерства образования, там детям организовали питание. Вячеслав Пальшин заявил «РИА Новости», что в Читу вывезли уже 158 детей и 53 сотрудника лагеря. Из города детей заберут родители, добавил он.

Полина Мотызлевская