Каждый второй петербуржец поддерживает запрет на работу сервисов кикшеринга

Полный запрет сервисов аренды электросамокатов поддерживает половина опрошенных жителей Санкт-Петербурга. По сравнению с москвичами петербуржцы настроены более негативно к СИМ на улицах города, сообщили в пресс-службе компании SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Среди жителей столицы за запрет электросамокатов выступают 42% респондентов. При этом петербуржцы аргументируют свою позицию непредсказуемостью самокатчиков, из-за чего происходят аварии. Также жителей Северной столицы не устраивает, что на дорогах и тротуарах нет чувства безопасности из-за пользователей сервисов.

В то же время 35% опрошенных петербуржцев считают, что улучшить ситуацию поможет не запрет, а более строгие правила использования. Выход видят в усилении контроля за самокатчиками и повышении штрафов. С ответом затруднились 16% респондентов, поскольку СИМ, по их мнению, все же удобный вид транспортного средства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования петербуржца в результате наезда электросамоката.

Татьяна Титаева