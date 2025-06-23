В Ростовской области мониторингом грунтовых вод займутся ученые

Донской государственный технический университет займется мониторингом грунтовых вод в Ростовской области. Цель исследований — выяснить причины подтоплений отдельных территорий и найти способы решения этой проблемы. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на ректора ДГТУ Бессариона Месхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Этот договор даст нам возможность мониторить в первую очередь все те места сложные, проблемные, где грунтовые воды поднимаются и не дают сегодня спокойно жить людям. Университет вскоре объявит рабочую группу для выполнения этих задач»,— рассказал господин Месхи.

По словам Месхи, в советское время информация о расположении грунтовых вод была систематизирована, однако сегодня эти данные устарели. Изменение направления водных потоков связано со строительством, прокладкой дорог и уплотнением почвы.

«Времена меняются, верховодные и грунтовые воды всегда меняют движение, потому что идет строительство, копают дороги, утрамбовывается почва и так далее. Вода начинает находить более мягкий, легкий путь»,— пояснил ректор.

Напомним, с ноября 2023 года по конец января 2024 года в границах Ростовской агломерации произошли массовые подтопления. Проблемные зоны охватили около 900 тыс. кв м территорий, где проживает около 300 тыс. человек. Региональные власти назвали основной причиной резкий подъем уровня грунтовых вод из-за обильных осадков. Тогда врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести инженерные изыскания в пойменной части Дона, которая является географическим центром агломерации.

Валентина Любашенко