В Казани воссоздадут исторический облик ЦУМа по чертежам 1969 года

В Казани началась реконструкция здания ЦУМа с восстановлением аутентичных архитектурных элементов по оригинальной проектной документации 1969 года. Проект предусматривает воссоздание исторических ребер-ламелей и создание панно с татарским орнаментом. Об этом сообщила архитектор проекта Елена Валеева.

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Проект реконструкции ЦУМа прошел одобрение комиссии по рассмотрению архитектурно-градостроительных решений Республики Татарстан. Главной особенностью проекта станет восстановление аутентичного ребра-ламели исторической части здания с соблюдением всех размеров и пропорций оригинала 1969 года.

На входе в Центр Уникальных Мастеров появится каменное панно с татарским национальным орнаментом. Архитекторы рассматривают возможность изготовления панно методом резьбы по камню или из стеклофибробетона с имитацией каменной текстуры.

Фасад здания дополнят вертикальные орнаменты из терракоты — художественной керамики, которая традиционно использовалась в татарском декоративно-прикладном искусстве. Металлические ребра над центральным входом выполнят из кортеновской стали, которая со временем меняет цвет от рыжего до темно-бурого.

Основные материалы фасада — стекло и штукатурка — сохранят в соответствии с первоначальным обликом здания.

В июне 2024 года сообщалось, что на реконструкцию здания бывшего ЦУМа выделено 3,9 млрд руб.

Анар Зейналов