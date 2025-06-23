В Оренбуржье уничтожено 17 тонн санкционного сыра

В Оренбургской области уничтожили 17 тонн санкционного сыра, ввезенного в Россию в нарушение законодательства. Проверка транспортной прокуратуры выявила несоблюдение законов при импорте сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что 14 июня 2025 года через пункт пропуска «Теплое» в Оренбургской области в Россию ввезли 17 т иностранного сыра, который был изъят и уничтожен сотрудниками Россельхознадзора при участии транспортной прокуратуры.

Самарская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ в отношении водителя, перевозившего товар.

Георгий Портнов