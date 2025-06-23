Ушаков: Путин не планирует разговор с Трампом 23 июня

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 23 июня не запланирован. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при необходимости переговоры могут быть оперативно организованы. По его словам, оба лидера понимают важность личной встречи, однако для этого нужно тщательно подготовиться.

14 июня прошел пятый с начала года телефонный разговор господ Путина и Трампа. Они обсудили эскалацию на Ближнем Востоке — еще до американских ударов по Ирану. До этого лидеры двух стран в основном контактировали по теме нормализации отношений РФ и США, а также урегулирования конфликта на Украине.