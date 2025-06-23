«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ключевая тема на всех глобальных рынках — конфликт Израиля и Ирана и возможное перекрытие Ормузского пролива. Что делать инвесторам в текущей ситуации? Какие тренды складываются на рынке? Повлияет ли война на Ближнем Востоке на российский рубль? Эти темы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом финансовой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Что даст понимание, перекроют Ормузский пролив или нет? Будут ли российские активы — рубль и акции — получать преимущество?

Владимир Зернов: На мой взгляд, ключевым моментом является зависимость Ирана от продажи своей нефти Китаю. И, скорее всего, Тегеран будет избегать закрытия пролива, потому что основной удар это нанесет именно по Китаю, который получает много нефти из данного региона. И для него экономические последствия окажутся даже значительнее, чем для США, потому что они потеряют именно физические поставки. И не вопрос цены для них будет играть главную роль. Что касается рубля, то ситуация на Ближнем Востоке на него, конечно, повлияет, потому что нефть будет дорожать. Курс будет расти, но с лагом, и это окажет дополнительную поддержку рублю. Пока ставка остается высокой, и не видно исчерпания запасов по импорту, которое бы спровоцировало резкий рост, российская валюта даже может поставить новые рекорды.

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