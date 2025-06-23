Заявки на выступления в Нижнем Новгороде поступили от 14 уличных артистов

На платформу для согласования уличных выступлений в Нижнем Новгороде на текущий момент поступило 14 заявок. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в городском департаменте культуры 23 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Там добавили, что все заявки одобрены. Наиболее востребованы у музыкантов площадки на Нижневолжской набережной («Академия "Маяк"», причал №8) и на пешеходной улице Большой Покровской.

Как писал «Ъ-Приволжье», систему регистрации выступлений уличных музыкантов запустили в Нижнем Новгороде в октябре 2024 года. В перечень мест для выступления входят 34 площадки.

Галина Шамберина