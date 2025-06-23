Ярославна взыскала 800 тысяч за травму в поезде

Прокуратура Ярославской области поддержала в суде жительницу Ярославля, получившую травму позвоночника в поезде. Суд взыскал с перевозчика 800 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мае 2021 года 53-летняя женщина, следовавшая по маршруту Ярославль-Главный – Абакан, упала из-за резкого подергивания поезда на участке Калачинск-Татарская (Омская область). Она получила компрессионный перелом позвоночника и более полугода была прикована к постели. Экспертиза установила, что травма причинила вред здоровью средней тяжести.

«Пассажирка ехала в Абакан из Ярославля ухаживать за больной матерью, однако в результате падения сама была более полугода прикована к постели»,— сообщили в прокуратуре.

Суд учел все обстоятельства дела, включая возраст пострадавшей, характер травмы и длительность лечения. Решение суда вступило в законную силу.

Антон Голицын