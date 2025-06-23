Средний размер потребкредита в Челябинской области снизился на 7,4%

В мае средний размер выданного потребительского кредита в Челябинской области составил 150 тыс. руб. Это на 7,4 % меньше, чем в апреле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране средний чек такого займа в прошлом месяце был на уровне 162,2 тыс. руб. С апреля он снизился на 9,4%. Сильнее всего сумма уменьшилась в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (-32,3%), Алтайском (-17,6%) и Забайкальском (-17,1%) краях, а также в Волгоградской (-13,9%) и Оренбургской (-13,7%) областях. Единственным регионом, где размер потребкредита вырос, оказалась Республика Саха (+5,4%). При этом в топ субъектов с наибольшим средним чеком вошли Москва (277 тыс. руб.), Санкт-Петербург (250 тыс. руб.), Московская область (221 тыс. руб.), Республика Татарстан (196 тыс. руб.) и Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (189 тыс. руб.).

Виталина Ярховска