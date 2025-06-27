Акушерство и инженерия императрицы Марии

Созданы они были императрицей Марией Федоровной для воспитанников ее сиротских домов в обеих столицах и со временем превратились: первый — в НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, второй — в МВТУ имени Баумана, которыми по праву могут гордиться отечественная медицина и инженерия.

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Сиротские дома Екатерины Великой

В 1763 году, на второй год после дворцового переворота и восшествия на трон Екатерины II, генерал-поручик Иван Бецкой из ее ближайшего окружения посоветовал государыне учредить в Петербурге и Москве воспитательные дома для подкидышей, которых, как он писал, «злосчастные, а иногда и бесчеловечные матери покидают, оставляют или, что злее, умерщвляют». При этом спасенных сирот следовало обучать и воспитывать, чтобы создать из них «новую породу или новых отцов и матерей, полезных для государства».

Совет Бецкого, который, к слову сказать, сам был незаконнорожденным сыном фельдмаршала Трубецкого, был дельным, и императрица в сентябре 1763 года передала в фонд строительства воспитательного дома в Москве 100 тыс. руб. К ним главный меценат империи того времени Прокопий Демидов добавил свои 200 тыс. руб., а сам Бецкой внес 163 тыс. руб. Весной 1764 года на Москворецкой набережной началось грандиозное строительство Московского воспитательного дома, который строили почти 20 лет, и выстроили самое крупное в Москве здание с фасадом 380 м. Первые сироты там появились в 1767 году после постройки его западного крыла.

С воспитательным домом в Петербурге дело не задалось. Место для него, двор Смольного собора, Екатерина II утвердила только в 1770 году, да и масштабы его были гораздо скромнее, чем в Москве. Императрица пожертвовала на него из собственных средств сначала всего 5 тыс. руб., а потом еще по 9 тыс. руб. на содержание грудных младенцев с кормилицами. В первый год своего существования он принял всего полтора десятка младенцев; детей старше трех лет сразу отправляли оттуда в Московский воспитательный дом. Смертность среди подкидышей была большая, и в 1771 году на пожертвованные Демидовым 20 тыс. руб. при воспитательном доме был открыт родильный госпиталь.

В 1780 году петербургский воспитательный дом переехал в более просторные помещения на Миллионной улице, и поток сирот пошел в противоположном направлении — из Москвы в Петербург. В первую очередь это были мальчики с задатками к рисованию. Бецкой был президентом Императорской академии художеств, и юные дарования учились там азам изобразительного искусства. А девочек отправляли в мещанское отделение Смольного института. Сироты из воспитательных домов составляли немалый процент прислуги в столичных домах.

Повивальный институт Марии Федоровны

После смерти Екатерины II и коронации Павла I в 1797 году была учреждена Канцелярия императрицы Марии Федоровны, его супруги, в ведение которой попали воспитательные дома в Москве и Петербурге. И в том же году при петербургском воспитательном доме был открыт Повивальный институт на 22 ученицы. Принимали сюда девушек в возрасте от 14 до 19 лет. По окончании учебы они сдавали экзамен и получали соответствующее свидетельство.

При Николае I в 1830 году Повивальный институт стал самостоятельным Императорским институтом повивального искусства с родильным госпиталем. В 1895 году он был снова переименован и стал Императорским клиническим повивальным институтом ведомства учреждений императрицы Марии. Той самой императрицы Марии Федоровны, которая, по сути, задала в 1797 году Петербургскому воспитательному дому медицинскую научную траекторию.

За первые сто лет в Повивальном институте было принято около 60 тыс. родов, проведено более 10 тыс. гинекологических операций, получили дипломы 3 тыс. повивальных бабок. В конце XIX века это уже было не только училище для акушерок, здесь появились курсы по акушерству и гинекологии для врачей, то есть он стал тем, что потом назовут Институтом усовершенствования для дипломированных врачей. В советское время он стал Центральным научно-исследовательским акушерско-гинекологическим институтом Наркомздрава СССР, а после войны Институтом акушерства и гинекологии АМН СССР.

ПТУ императрицы Марии

Иную научную траекторию — инженерно-техническую — задала императрица Мария Федоровна Московскому воспитательному дому, на базе которого, благодаря опять-таки исключительно ей, появилась знаменитая Бауманка, которая, в свою очередь, за время своего существования породила на базе своих факультетов и лабораторий два десятка технических вузов и НИИ и подготовила свыше 200 тыс. инженеров.

Московский воспитательный дом исходно был богаче и масштабнее петербургского. В Москве продолжалось строительство монументального главного здания и флигелей к нему, в одном из них тоже был открыт свой роддом. Воспитанников дома обучали основам разных ремесел, а для тех, кто был поспособнее, были открыты «латинские классы», где их готовили к поступлению в медико-хирургическую академию. Для девочек были открыты «французские классы», где их готовили в гувернантки. В итоге учителей, воспитателей и обслуживающего персонала в Московском воспитательном доме стало едва ли не больше, чем воспитанников, на его территории жили и работали до 8 тыс. человек.

И после очередного посещения его Марией Федоровной в 1826 году она распорядилась: «Во-первых, хочу я учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские для разных ремесел, со спальнями, со столовою и прочими потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив их число до 300, с тем, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в ученье к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их нравственностью надзора. Очистив чрез такое перемещение ремесленных воспитанников нарочитое число отделений, в Воспитательном Доме можно будет увеличить классы воспитанниц, ныне под названием французских существующих, следовательно умножить число выпускаемых наставниц. Сверх того, полагаю я учредить два особенные отделения одно воспитанниц, приуготовляемых к званию учительниц музыки и рисования и всяких женских рукоделий, а другое воспитанников, назначаемых в учители рисования, чистописания и музык, то есть игре на фортепьяно, да особенный класс для обучения некоторого числа воспитанников архитектуре и каменных дел мастерству, с потребными для сего науками, с тем, чтобы они потом упражняемы были в практике под руководством архитектора Воспитательного Дома».

Если забежать вперед, то в 1837 году, когда Марии Федоровны на этом свете уже не было девять лет, все эти классы были ликвидированы, а в здании ее Московского воспитательного дома разместился Московский Николаевский сиротский институт для обер- и штаб-офицерских детей. Воспитательному дому остался один этаж, где с 1837 года была «временная станция для грудных детей». Канцелярия императрицы Марии Федоровны после ее смерти в 1828 году тоже была реорганизована в IV отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Потом, при Александре II, ему вернули прежнее, слегка модифицированное название «Ведомства учреждений Императрицы Марии, состоящих под непосредственным Их Императорских Величеств покровительством». Но фокус заботы о сиротах в Московском воспитательном доме при Николае I явно сместился в сторону милитаризации. Словно иллюстрируя этот тренд, спустя ровно сто лет, уже в советское время, в зданиях бывшего Московского воспитательного дома разместилась военная академия и пребывает здесь поныне.

Тем не менее желание матери устроить в Москве большое ремесленное училище для сирот Николай I выполнил. Еще при ее жизни он сразу же отдал под него сгоревший в 1812 году Слободской дворец на Яузе, где тогда же, в 1826 году, начался ремонт, а фактически строительство нового здания с привлечением архитекторов Доменико Жилярди и Афанасия Григорьева. В 1830 году император на представленном ему проекте «Положения о ремесленном учебном заведении» собственноручно начертал «Быть по сему», и эта дата, 14 июля (по новому стилю) 1830 года, теперь считается днем рождения Императорского Московского технического училища (ИМТУ), ныне МВТУ имени Баумана.

Детство, отрочество, юность и зрелость ИМТУ

Постнатальный период новорожденного затянулся почти на полвека. Здание дворца в Немецкой слободе было приведено в пригодное для занятий и проживания состояние в 1832 году. Тогда и появились здесь первые воспитанники Императорского Московского ремесленного учебного заведения (ИМРУЗ). Тут они получали элементарные знания по общеобразовательным предметам и обучались сапожному, портняжному, картонному, малярному, переплетному, столярному и прочим ремеслам. Срок обучения в ИМРУЗ зависел от возраста и способностей учащихся.

В 1835 году началась работа над новым уставом ИМРУЗ. Свертывалось обучение ремесленников-кустарей, то есть сапожников, портных. В 1838 году в программу ИМРУЗ были введены физика, начертательная геометрия и механика. Открылась слесарная мастерская, обеспеченная токарными станками и паровой машиной. Эта мастерская вместе с кузницей, чугунолитейной и столярной мастерскими представляла собой фактически небольшой завод. Наконец, в 1844 году высочайшим повелением был утвержден новый устав ИМРУЗ. Курс обучения теперь составлял шесть лет. Первые три класса получили название приготовительных, остальные три — мастерских. Число питомцев Московского воспитательного дома было уменьшено с 300 до 250, а 50 освободившихся мест были отданы детям купцов и мещан за плату 70 руб. в год.

Поступившие направлялись в первый приготовительный класс, где обучались чтению и письму. Если кто-то оказывался неспособным к начальному образованию, его переводили в мастерскую, где он, не изучая более никаких наук, осваивал какое-либо ремесло (кузнечное, слесарное, токарное, столярное, модельное, литейное, резное, граверное, чеканное, жестяничное, малярное, футлярное и переплетное, рисование узоров и приготовление форм для набивки материй) и выпускался с правом на присвоение звания мастера или подмастерья (после сдачи соответствующего экзамена). Те, кто прошел полный курс обучения, получали право на присвоение звания ученого мастера.

В 1857 году к шести классам ИМРУЗ были добавлены по два класса механического и химического отделений. К преподаванию механики и химической технологии допускались лица с ученой степенью не ниже магистра, то есть ремесленное училище плавно перерастало в инженерный вуз. А спустя еще 11 лет, 1 (13) июня 1868 года, император Александр II утвердил устав ИМТУ, где в первом параграфе было сказано: «Императорское Московское техническое училище есть высшее специальное учебное заведение, имеющее главной целью образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов».

Сто мест в нем выделялось для сирот, в том числе из воспитательных домов, а при наличии свободных мест — для детей из семей чиновников, прослуживших не менее десяти лет в Ведомстве императрицы Марии, к которому относилось ИМТУ. А 200 платных мест были для студентов из всех сословий. Слово «благотворительность» уже не упоминалось в отчетах ИМТУ, хотя Императорское Московское техническое училище по-прежнему формально подчинялось Ведомству императрицы Марии и, главное, финансировалось им.

В 1870 году Александр II учредил особый знак для выпускников ИМТУ, окончивших курс со званием инженера-механика, инженера-технолога и механика-строителя, а год спустя дипломированные инженеры первого выпуска привинтили его на правую сторону своего мундира темно-зеленого цвета. И наконец, указом императора Александра III от 5 (17) июля 1887 года ИМТУ передавалось в ведение Министерства народного просвещения. Иными словами, будущая Бауманка из богоугодного заведения окончательно превратилась в самостоятельный технический вуз.

Что было дальше, все знают, МВТУ имени Баумана представлять не надо. Но хотя бы ради справедливости полезно помнить: и этот университет, и НИИ акушерства и гинекологии имени Отта обязаны своим появлением на свет жене императора Павла I и матери императоров Александра I и Николая I императрице Марии Федоровне, в девичестве принцессе Софии Марии Доротее Августе Луизе Вюртембергской.

Ася Петухова