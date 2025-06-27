Образцы фарфора, в которых содержались микроскопические частицы золота, ранее бывшего ртутью, представил доктор Нагаока из Токио, прозванный «японским Эйнштейном». Ему удалось произвести искусственное золото, дезинтегрировав атомы ртути в электрическом поле в несколько миллионов вольт на сантиметр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор Нагаока, создавший искусственное золото

Фото: John Graudenz / ullstein bild / Getty Images Доктор Нагаока, создавший искусственное золото

Фото: John Graudenz / ullstein bild / Getty Images

Японский ученый, отплывший сегодня в час ночи на корабле «Олимпик» в Европу, где он намеревается принять участие в Международном исследовательском конгрессе в Брюсселе, везет с собой фрагменты фарфоровых флаконов с частицами золота, в которых была ртуть. Он заявил, что провел более 200 экспериментов по превращению ртути в золото и все они были подтверждены.

Доктор Нагаока сообщил, что он в настоящее время занимается опытами по ускорению распада урана для быстрейшего превращения его в радий. Пока подобные эксперименты заканчивались неудачей, так как радиоактивные субстанции создают собственные электрические эффекты, что предохраняет их от воздействия электричества, которому подвергает их доктор Нагаока.

Ему удалось найти способ сконцентрировать электрическую активность в очень маленьком поле, произведя искусственную электрическую бурю такой силы, что она способна раскалывать атомы и изменять их природу. Таким образом он сумел осуществить эксперименты по превращению ртути в золото.

«Нам также удалось получить из ртути белый металл, который мы не смогли идентифицировать,— заявил он.— Это не платина, но мы не можем сказать, что же это тогда. Он не поддается традиционным методам анализа».

Доктор Нагаока также выразил сомнение, что доктору А. Мите из Берлина удалось получить золото из ртути, так как количество электричества, использованного Митте, недостаточно для расщепления атома. Доктор Нагаока также сомневается в том, что Рузерфорд смог добиться «трансмутации» (дезинтеграции) атомов, бомбардируя их альфа-частицами.

Общий объем золота, произведенного в лаборатории доктора Нагаоки, имеет рыночную стоимость в доли цента. Он не знает, возможно ли экономически выгодно воспроизвести его процесс в крупных масштабах.

Об открытии доктора Нагаоки писала газета The New York Times в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев