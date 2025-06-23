В двух городах Ростовской области прекратят водоснабжение из-за капремонта

В Новошахтинске и Красном Сулине прекратят водоснабжение на период с 24 по 26 июня из-за капитального ремонта насосного оборудования. Об этом сообщила в своем telegram-канале министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отключение связано с проведением капитального ремонта всасывающего коллектора насосных агрегатов второго подъема на очистной станции «Водострой» и переподключением магистрального водовода от ОС «Водострой» до насосной станции НС-2 «Западная», поясняют в сообщении.

По опубликованным сведениям, в Новошахтинске водоснабжение прекратится с 06:00 24 июня до 20:00 25 июня. Без воды останутся 17 микрорайонов, поселков и отделений города. В Красном Сулине отключение продлится дольше — с 06:00 24 июня до 05:00 26 июня. Город полностью останется без водоснабжения.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз по заявкам. Ремонтные работы выполняет ГУП РО «УРСВ».

Валентина Любашенко