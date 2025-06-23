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Кубанским предприятиям удалось компенсировать дефицит 86 тысяч сотрудников

На предприятиях Краснодарского края за счет повышения производительности труда восполнили нехватку 86,2 тыс. работников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев, речь идет о результатах реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». С 2019 по 2024 год в регионе внедряли инструменты бережливого производства, позволившие перераспределить внутренние ресурсы, оптимизировать процессы и повысить эффективность сотрудников.

«При дефиците работников есть два решения — найти специалистов и повысить производительность труда. Мы сфокусированы на второй задаче – повышать эффективность действующих сотрудников посредством внедрения культуры бережливого производства»,— отметил господин Юртаев.

За шесть лет в крае создали 18 корпоративных центров опережающей подготовки. В них предприятия обучают сотрудников и адаптируют новых специалистов. Кроме того, Краснодарский край в 2024 году занял первое место в стране по числу руководителей, прошедших обучение в рамках программы «Лидеры производительности».

Реализация проекта продолжается. Подать заявку на участие можно на сайте Производительность.рф.

Нурий Бзасежев

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