«Единая Россия» в Кургане выдвинула кандидатов на выборы в облдуму

Отделение партии «Единая Россия» в Курганской области на конференции выдвинуло кандидатов в депутаты Курганской областной думы восьмого созыва. В списки попали 85 человек, указано на сайте отделения.

Кандидатов по единому избирательному округу разделили на 17 групп по пять человек, а по одномандатным округам выдвинули по одному представителю. Делегаты конференции выбрали их с помощью тайного голосования.

Среди кандидатов по одномандатным округам: начальник государственного бюджетного учреждения «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» Владимир Семенов, директор ООО «Курганское телевидение» Татьяна Хильчук, председатели областной думы Дмитрий Фролов и городской думы — Игорь Прозоров, директор ООО «Специализированный застройщик „ГК Атлант“» Евгений Сергеев, генеральный директор ООО «Шадринский домостроительный комбинат-2» Валерий Порубов, генеральный директор ООО «МобиДик» Александр Черняк, генеральный директор ООО «Заурал-Лес» Максим Харлов, генеральный директор АО «Кургансемена» Марат Исламов, индивидуальные предприниматели Дмитрий Ильтяков и Роман Романович.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13 и 14 сентября. На них впервые в регионе будет использоваться дистанционное электронное голосование.

Виталина Ярховска