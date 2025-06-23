В Тольятти на директора спортшколы завели дело за рекламу в спорткомплексе

В спорткомплексе «Кристалл» в Тольятти без ведома мэрии установили рекламную конструкцию, выяснила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что указанная конструкция размещалась в помещениях спортивного учреждения, которое находится в муниципальной собственности. Конструкцию установили под видом оказания рекламных услуг. При этом договор, по которому предоставлялись эти услуги, фактически являлся договором аренды.

В документе были прописаны условия, которые касались срока, площади, оплаты и периодичности платежей. Однако договор был заключен без согласия администрации Тольятти.

Руководителю учреждения внесли представление об устранении нарушений. Договор расторгли, а помещение освободили. В отношении директора спортивной школы олимпийского резерва №13 «Волгарь» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при распоряжении муниципальным имуществом). Ему вынесли предупреждение. Постановление суда не вступило в силу.

Георгий Портнов