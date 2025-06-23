В приграничье Курской области разминированы 44 населенных пункта на площади 53 тыс. га, сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании облправительства. Также разминированы 817 км дорог и более 12 тыс. зданий, добавил он.

Работы по разминированию, по словам господина Базарова, ведутся еще в 16 муниципалитетах Беловского, Кореневского и Суджанского районов.

В начале июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представлял данные, согласно которым с марта 2025 года саперы обследовали в приграничье 39 населенных пунктов на площади 42,3 тыс. га. Он уточнял, что это составляет 8% от общей площади разминирования — 493 тыс. га. За указанный период саперы обезвредили 391,7 тыс. взрывоопасных предметов.

С 15 марта власти Курской области закрыли въезд на территорию более чем 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. В региональном правительстве предупреждали, что в случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим социальную поддержку.

Полина Мотызлевская