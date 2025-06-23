Нижегородские власти предоставят участки под технопарки без торгов

Правительство Нижегородской области опубликовало проект поправок к региональному закону о регулировании земельных отношений. Изменения позволят получать земельные участки без торгов предпринимателям, инвестирующим в создание индустриальных и промышленных технопарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из пояснительной записки к проекту поправок следует, что подобные проекты будут признавать масштабными инвестиционными, что, согласно областному законодательству, дает право льготного предоставления участков. Проект предназначен для малого и среднего бизнеса и призван ускорить создание и обустройство производственных площадей.

Сейчас законопроект проходит общественные обсуждения. После оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы его внесут на рассмотрение заксобрания Нижегородской области.

По данным областного минпромторга, в регионе насчитывается девять технопарков: «Саров», «Анкудиновка», промышленный технопарк «Машиностроение», индустриальный парк Заволжского моторного завода, экопромышленный парк ООО «Экоцифра», H2O, «Электроник технолоджи парк», «Волга» и «Ока-полимер».

Владимир Зубарев