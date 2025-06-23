В индустриальные парки Ставрополья инвесторы вложили 64 млрд рублей

Инвесторы вложили более 64 млрд руб. в развитие региональных индустриальных парков Ставропольского края. Финансирование поступает с 2018 года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На территории парков развиваются производства в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, логистики. Эти направления являются точками роста краевой экономики. Создано свыше 3 тыс. рабочих мест.

«Меры поддержки инвесторов постоянно увеличиваются»,— сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

В девяти региональных индустриальных парках Ставрополья работают 18 компаний-резидентов. Предприятия освобождены от уплаты налога на имущество, получают аренду на льготных условиях.

Ранее министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин рассказал в интервью «Ъ-Кавказ», что изменится в регионе в результате реализации прорывных проектов, а также почему важно развивать отрасли по видам экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью.

Николай Аксенов