На М-5 под Тольятти Chery въехал в большегруз, есть погибший и раненые

Серьезное ДТП произошло утром 23 июня в Ставропольском районе на 944 км трассы М-5 «Урал». В 07:27 (MSK+1) автомобиль Chery наехал на стоящий большегруз Камаз, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 147 отряда № 30, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что один из пассажиров легкового автомобиля погиб, пострадали еще три человека, их госпитализировали в Жигулевскую центральную городскую больницу.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Алексей Алексеев