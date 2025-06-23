Рашид Берзегов: «Сейчас важнее отталкиваться от потребительского спроса, а не от конкурентов»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Берзегов: "У меня было непреодолимое желание быть причастным к тому, чтобы позитивно влиять на настроение людей"

Фото: Михаил Брайко Рашид Берзегов: "У меня было непреодолимое желание быть причастным к тому, чтобы позитивно влиять на настроение людей"

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 19 июня провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи стал основатель международной сети SETGROUP Рашид Берзегов. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, с чего начинал карьеру в сфере общепита, каким был его первый самостоятельный проект, как открывал Set в центре Краснодара, и в чем, по его мнению, секрет успеха в этом бизнесе.

Родом из Майкопа, по образованию экономист, Рашид начал свой путь в ресторанной сфере в 2014 году с работы в «Синнабоне». Затем открыл сеть киосков, где готовили японские вафли. Для Майкопа это было в новинку — такого продукта тогда в городе просто не существовало. Только за один месяц первый киоск сделал выручку 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гость бизнес-завтрака Рашид Берзегов

Фото: Михаил Брайко Гость бизнес-завтрака Рашид Берзегов

Фото: Михаил Брайко

«У меня было непреодолимое желание быть причастным к тому, чтобы позитивно влиять на настроение людей, быть полезным, чувствовать себя необходимым», — вспоминает Рашид Берзегов.

В течение следующих двух лет были открыты еще семь точек в четырех городах: помимо Майкопа, это Краснодар, Лазаревское и Белореченск. Но потом киоски попали под программу, согласно которой нестационарные объекты подлежали сносу в связи с новым архитектурным кодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как рассказал Рашид Берзегов, Set на Чапаева сегодня флагманская точка в самом сердце исторического центра города

Фото: Михаил Брайко Как рассказал Рашид Берзегов, Set на Чапаева сегодня флагманская точка в самом сердце исторического центра города

Фото: Михаил Брайко

Зато Рашид получил мощный импульс для дальнейшего развития. Появилась внутренняя уверенность в собственных силах. Инвесторы и предприниматели начали сами выходить на контакт с предложениями о сотрудничестве.

По словам спикера, открытие Set в Краснодаре, на Чапаева и Красной стало результатом интенсивного поиска и попыток доказать свою ценность арендодателю. Чтобы получить это помещение, понадобилось три месяца настойчивых переговоров — Рашид добивался возможности реализовать там свою концепцию. Инвестиции в открытие заведения на двоих с партнером составили 3 млн рублей, еще на 3 млн руб. взяли в лизинг кофейное оборудование. Все затраты отбились за один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шиневский - основатель компании "Виртуальный офис", партнер и резидент клуба

Фото: Михаил Брайко Андрей Шиневский - основатель компании "Виртуальный офис", партнер и резидент клуба

Фото: Михаил Брайко

Как рассказал Рашид Берзегов, за 6 лет работы Set на Чапаева был сделан апгрейд, и сегодня это флагманская точка в самом сердце исторического центра города.

«На момент открытия для города это было нечто новое. Заведение в духе восточного гостеприимства, где собственник самостоятельно принимал заказ, сам убирал посуду. Гости очень быстро привыкли к отсутствию оценивающего дресс-кода, депозита и ограничений по меню. Я не мог отказать гостю в предоставлении стола даже, если он просто заказывал чашечку кофе. На доброжелательное отношение люди откликнулись. Увидели в этом ценность, ощутили, что мне и самому это приносит удовольствие», — поделился Рашид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Блажков - руководитель юридического бюро и Центра судебных экспертиз. Учредитель строительной компании «Краснодарин», резидент клуба

Фото: Михаил Брайко Ираклий Блажков - руководитель юридического бюро и Центра судебных экспертиз. Учредитель строительной компании «Краснодарин», резидент клуба

Фото: Михаил Брайко

При этом предприниматель уверен, что большую роль в успехе играют стечения обстоятельств и удача.

«На 2024 год, пять проектов, которые запускал я лично, изначально были не с самыми лучшими показателями и финансовой моделью. Но воронка потока гостей оправдывала все», — отметил Рашид Берзегов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зоя Савкина - маркетолог, резидент Куба Клуба

Фото: Михаил Брайко Зоя Савкина - маркетолог, резидент Куба Клуба

Фото: Михаил Брайко

Сегодня SETGROUP включает в себя в общей сложности 21 локацию. «Мы настолько расширились по процессам, что нам очень сложно выявить конкурентов. Наши конкуренты — это кофейни, дессертории, те, кто предоставляет завтраки. Сейчас важнее отталкиваться от потребительского спроса, а не от конкурентов», – отметил спикер бизнес-завтрака, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Рашид Берзегов - основатель международной сети SETGROUP; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Рашид Берзегов - основатель международной сети SETGROUP; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

ИП Пшеничный