Суд отказал во взыскании более 141 млн рублей с Кунгурского мясокомбината

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении требований ПАО «Группа Черкизово» к ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”». Ранее Группа «Черкизово» пыталась взыскать с прикамского комбината 141,8 млн руб. компенсации за нарушение исключительных прав при использовании продукции, сходной до степени смешения с товарным знаком столичного холдинга. Речь идет о бренде «Южная». Информация об этом размещена на сайте «Электронного правосудия». Первым на это обратило внимание Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети

Как указано в решении, на момент начала использования обозначения «Южная» ответчик не нарушал чьих-либо прав в силу отсутствия государственной регистрации наименования в качестве товарного знака, а также его широкого использования разными не связанными между собой производителями. Суд признал недействительным предоставление правовой охраны товарных знаков в отношении как мясной, так и колбасной продукции, при этом идентичных или однородных товаров.

«Группа Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки, включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont.

Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. В территориях Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году мясокомбинат вошел в один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртский «КОМОС групп». ООО «Хайперфутс холдинг» выкупило у бизнесмена Сергея Куренева ООО «Юником», через которое осуществлялось управление мясокомбинатом. В 2024 году мясокомбинат получил 5,7 млрд руб. выручки и 189,3 млн руб. чистого убытка.