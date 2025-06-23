МЧС предупредило о сильном ливне и граде на Ставрополье

МЧС России предупредило жителей Ставропольского края о сильных ливнях с грозами, градом и ветром до 25 м/с, которые ожидаются 23-24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия затронут отдельные районы края.

Главное управление МЧС по Ставропольскому краю призвало граждан соблюдать повышенную осторожность. Пешеходам рекомендуется внимательно переходить проезжую часть, следить за состоянием линий электропередач, контактных сетей общественного транспорта и веток деревьев.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения и неукоснительно выполнять требования ПДД во время непогоды.

Николай Аксенов