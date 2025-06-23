Два человека погибли после нападения медведя в Южно-Сахалинске

Медведь напал на двух мужчин на окраине Южно-Сахалинска. Тело одного было обнаружено на месте происшествия, второй вскоре умер в машине скорой помощи.

Как уточняет управление СКР по Сахалинской области, нападение произошло возле скульптуры «Три оленя» в лесном массиве. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Издание АСТВ пишет, что местные жители видели медведя в выходные дни. Агентство лесного и охотничьего хозяйства региона сообщило, что группа специалистов направилась к месту происшествия, чтобы застрелить животное.

Петр Бузлаев