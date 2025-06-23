В Челябинске в ДТП с восьмью машинами пострадал младенец

На северо-западе Челябинска произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. При столкновении восьми автомобилей пострадали два человека, в том числе младенец, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Дорожная авария произошла около 9 часов 23 июня на улице Ворошилова, рядом с перекрестком с улицей Братьев Кашириных. По предварительным данным,38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer столкнулся с Honda Freed, которым управляла 44-летняя горожанка. От удара Honda изменила траекторию движения, выехала за пределы проезжей части на парковку супермаркета «Магнит» и врезалась в четыре автомобиля — Audi 80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и «Лада Калина». А Mitsubishi столкнулся с попутным Opel Astra, который от удара врезался в остановившийся впереди Haval Jolion.

В результате ДТП травмы получила водитель Honda и пассажир Opel — пятимесячный младенец, находившийся на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.