Площадь акватеррариума в новом пермском зоопарке увеличат в два раза

В краевую адресную инвестиционную программу внесены изменения в части реализации проекта нового зоопарка в Перми. Как сообщает пресс-служба краевого минстроя, площадь акватеррариума будет увеличена почти в два раза и составит более 3,5 тыс. кв. м. Также здание будет оснащено оборудованием, необходимым для комфортного пребывания животных, а именно рептилий, змей и морских обитателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Министерства строительства Пермского края

фото: пресс-служба Министерства строительства Пермского края



По данным министерства, в новом акватеррариуме появятся мастерские, лаборатории, виварий, где содержатся животные в научных целях, и инсектарий, где будут разводить насекомых. Кроме этого, новый зоопарк дополнили веревочным парком.

Новый зоосад станет полноценным природно-ландшафтным парком. Различные работы ведутся одновременно на площади около 26 га. Часть объектов уже завершены и эксплуатируются. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. В адресной инвестпрограмме Пермского края, утвержденной в 2024 году, оценочная стоимость зоопарка указана в 7,06 млрд руб.