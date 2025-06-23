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В Новороссийске 23 июня пройдут военные учения со стрельбами

В Новороссийске 23 июня с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут военные учения в акватории морпорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани выполнят стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Саркис Айвазян

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