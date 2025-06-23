Мошенники с помощью ИИ выдают себя за ярославского министра

Министр экономического развития Ярославской области Дмитрий Аминов сообщил, что от его имени звонят аферисты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В последние дни участились случаи телефонного мошенничества от моего имени. Вам могут позвонить посредством социальных сетей и вы даже можете меня видеть, но на видео не я, оно сгенерировано нейросетью»,— написал господин Аминов.

Мошенники уже не в первый раз создают фейковые аккаунты ярославских министров. Так, ранее был создан поддельный аккаунт заместителя председателя правительства области и министра дорожного хозяйства и транспорта региона Романа Душко.

Алла Чижова