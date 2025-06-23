«Норникель» объявила тендер на воспроизводство осетра в Енисее за 1,7 млрд руб

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») опубликовала тендер на закупку услуги по воспроизводству занесенного в Красную книгу сибирского осетра в Енисее. Начальная стоимость контракта составляет 1,72 млрд руб. Как следует из данных закупки, работы должны быть завершены до 30 сентября 2034 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Победителю предстоит создать ремонтно-маточное стадо сибирского осетра с последующим выпуском молоди в реку. «К окончанию выполнения работ (2034 год) маточное поголовье должно составлять не менее 400 экземпляров особей сибирского осетра, в том числе — самки — не менее 300 экземпляров, самцы — не менее 100 экземпляров. Ремонтное поголовье должно составлять не менее 1 тыс. особей»,— говорится в закупочной документации. Всего к 2034 году в Енисей должно быть выпущено не менее 12 млн молоди осетра.

Подрядчику также предстоит не реже двух раз в год в весенний и осенний периоды проводить учет численности особей, начиная с третьего года выращивания выполнять УЗИ-диагностику и оформлять индивидуальные генетические паспорта.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, эти работы предусмотрены мировым соглашением между Росрыболовством и «дочки» «Норникеля» по делу об ущербе водным биоресурсам при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, тогда в окружающую среду попало более 20 тыс. т дизтоплива. Ведомство полагает, что загрязнению подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы. Иск на 58,6 млрд руб. Росрыболовство подало в конце июля 2020 года, позже увеличив сумму требований на 311 млн руб. В натуральном выражении размер ущерба оценен в 8,89 тыс. т водных биоресурсов.

По условиям мирового соглашения, НТЭК должна с 2023 по 2032 годы ежегодно закупать и выпускать в Енисей по 3 млн шт. молоди сибирского осетра, а к 2033 построить собственный рыбоводный завод (или несколько). Там компания будет разводить рыбу и до 2050 года ежегодно выпускать в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озеро Пясино по 6,9 млн шт. молоди сибирского осетра, 400 тыс. шт. — нельмы, 7 млн шт. — муксуна, чира и сига.

Лолита Белова