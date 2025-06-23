Путин: выход из западоцентричной системы возможен при объединении большинства

Президент Владимир Путин назвал возможным выход из «западноцентричной системы координат» при условии объединения мирового большинства. Он также высказал мнение, что попытки помешать выстраиванию многополярного мира привели к эскалации на Ближнем Востоке.

«Эффективное противостояние современным вызовам... можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства»,— говорится в приветственном письме Владимира Путина участникам форума «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС). Совместная работа, следует из заявления, должна вестись «на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга».

По мнению президента, попытки западных стран сохранить выгодную им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире. Ее проявлением стала война между Израилем и Ираном, добавил он.