Пермский производитель спортивной обуви получил убыток за 2024 год

ООО «Трек», специализирующееся на производстве спортивной и туристской обуви, опубликовало финпоказатели за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО сократилась менее чем на 5% — с 1,1 млрд руб. до 1,05 млрд руб. При этом общество значительно ухудшило показатели по прибыльности — вместо чистой прибыли в 2023 году 190 тыс. руб. ООО получило чистый убыток в сумме 27,5 млн руб. Число сотрудников ООО, по данным «СПАРК-Интерфакс», за год сократилось с 473 до 401 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница avtsport в соцсети Фото: Страница avtsport в соцсети

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что холдинг «А.В.Т.-Спорт», в которое входит ООО «Трек», сократило сеть фирменных магазинов в Перми — вместо пяти точек в 2024 году стало две (на ул. Куйбышева, 115б, и шоссе Космонавтов, 186).

Напомним, весной 2024 года ООО «Трек» открыло производственную площадку в Узбекистане. Кроме этого, были открыты новые производства в Кунгуре и Лысьве. Тогда руководство компании сообщило, что для открытия новых площадок были выделены инвестиции в размере более 50 млн руб. за 2023 год. По данным «Ъ-Прикамье», часть пермского производства также была переведена в Узбекистан.

Фабрика «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. Предприятие специализируется на производстве туристской и спортивной обуви.