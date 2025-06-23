У нижегородца вымогали деньги, шантажируя его интимными фотографиями

Неизвестные вымогали у 40-летнего жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода деньги, угрожая распространением его интимных фотографий. По данным полиции, злоумышленники связались с нижегородцем в одном из мессенджеров и потребовали 70 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Потерпевший выполнил их требования и перевел деньги на незнакомые ему банковские реквизиты. После этого он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступления и ведут поиск преступников.

Андрей Репин