У нижегородца вымогали деньги, шантажируя его интимными фотографиями
Неизвестные вымогали у 40-летнего жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода деньги, угрожая распространением его интимных фотографий. По данным полиции, злоумышленники связались с нижегородцем в одном из мессенджеров и потребовали 70 тыс. руб.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Потерпевший выполнил их требования и перевел деньги на незнакомые ему банковские реквизиты. После этого он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступления и ведут поиск преступников.